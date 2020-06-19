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ЕС призвал освободить оппонента Лукашенко на выборах

Новости » Политика     19.06.2020 - 15:06
ЕС призвал освободить оппонента Лукашенко на выборах
Фото: Виктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)

Брюссель настаивает на обеспечении прозрачных выборах в Беларуси

Власти Беларуси должны освободить кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына. Накануне они были задержаны за неуплату налогов и отмывание денег.

Об этом говорится в заявлении Петера Стано, официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Европейский союз подчеркивает, что ни один потенциальный кандидат в президенты Беларуси не должен быть лишен возможности участвовать в выборах из-за политических преследований.

"Вчера один из кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны по уголовному делу. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их и гарантировать полное уважение верховенства закона", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС настаивает на прозрачном расследовании и доступе к адвокату. Также Брюссель надеется, что Минск пригласит наблюдателей от ОБСЕ на выборы президента.

Напомним, вчера Бабарико доставили в Белорусский департамент финансовых расследований для допроса, поводом стала неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов; власти арестовали его избирательный фонд в размере 100 тысяч белорусских рублей.

После этого в центре Минска прошел массовый пикет представителей оппозиционной коалиции.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЕвросоюзБеларусьвыборы
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