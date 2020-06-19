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ЄС закликав звільнити опонента Лукашенка на виборах

Новини » Політика     19.06.2020 - 15:06
ЄС закликав звільнити опонента Лукашенка на виборах
Фото: Віктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)

Брюссель наполягає на забезпеченні прозорих виборах у Білорусі

Влада Білорусі має звільнити кандидата в президенти Віктора Бабарико та його сина. Напередодні вони були затримані за несплату податків і відмивання грошей.

Про це йдеться в заяві Петера Стано, офіційного представника глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Європейський союз наголошує, що жоден потенційний кандидат у президенти Білорусі не повинен бути позбавлений можливості брати участь у виборах через політичні переслідування.

"Вчора один з кандидатів у президенти Віктор Бабарико і його син Едуард Бабарико були затримані по кримінальній справі. ЄС закликає білоруську владу негайно звільнити їх і гарантувати повну повагу до верховенства закону", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ЄС наполягає на прозорому розслідуванні та доступі до адвоката. Також Брюссель сподівається, що Мінськ запросить спостерігачів від ОБСЄ на вибори президента.

Нагадаємо, вчора Бабарико доставили в Білоруський департамент фінансових розслідувань для допиту, приводом стала несплата податків і легалізація незаконно отриманих доходів; влада арештувала його виборчий фонд у розмірі 100 тисяч білоруських рублів.

Після цього у центрі Мінська пройшов масовий пікет представників опозиційної коаліції.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕвросоюзБілорусьвыборы
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