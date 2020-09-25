ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Беларуси, - глава Евросовета

Пятница 25 сентября 2020 22:15
ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Беларуси, - глава Евросовета
Фото: Шарль Мишель (facebook.com/CharlesMichel)
Автор: Андрей Козловский

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не примет сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси. Он также выразил слова поддержки белорусскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"В Беларуси были сфальсифицированы результаты президентских выборов, мы не примем эти результаты. Мы осуждаем насильственное подавление оппозиции и мирных демонстраций", - сказал Мишель.

Также он добавил, что подавления и запугивания белорусских граждан должны быть остановлены, а виновные должны быть привлечены к ответственности и предстать перед правосудием.

"Мы готовы поддержать белорусский народ, он должен быть свободен от внешнего принуждения и свободно выбирать собственное будущее. Инклюзивный национальный диалог при содействии ОБСЕ - это единственная реалистичная дорога вперед", - заявил глава Евросовета.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил на новый президентский срок. После тайной инаугурации Лукашенко не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в частности США и Европейский союз.

Сам Лукашенко считает, что это внутреннее дело страны, а официальный Минск не просил никого признавать выборы и легитимность.

Также сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Японии Йошиди Томоюки призвал власти Беларуси немедленно прекратить неправомерные задержания и насильственное притеснение граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Беларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь