ЄС не визнає сфальсифіковані результати виборів у Білорусі, - голова Євроради

Фото: Шарль Мішель (facebook.com/CharlesMichel)

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не прийме сфальсифікованих результатів президентських виборів у Білорусі. Він також висловив слова підтримки білоруському народу.

Про це повідомляє прес-служба Європейської ради.

"У Білорусі були сфальсифіковані результати президентських виборів, ми не приймемо ці результати. Ми засуджуємо насильницьке придушення опозиції і мирних демонстрацій", - сказав Мішель.

Також він додав, що придушення і залякування білоруських громадян мають бути зупинені, а винні мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед правосуддям.

"Ми готові підтримати білоруський народ, він має бути вільний від зовнішнього примусу і вільно вибирати власне майбутнє. Інклюзивний національний діалог за сприяння ОБСЄ - це єдина реалістична дорога вперед", - заявив голова Євроради.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на новий президентський термін. Після таємної інавгурації Лукашенка не визнають президентом Білорусі низка західних країн, зокрема США і Європейський союз.

Сам Лукашенко вважає, що це внутрішня справа країни, а офіційний Мінськ не просив нікого визнавати вибори та легітимність.

Також сьогодні прессекретар Міністерства закордонних справ Японії Йошиди Томоюкі закликав владу Білорусі негайно припинити неправомірні затримання та насильницький утиск громадян.