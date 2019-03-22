ЕС не признает аннексию Крыма Россией, - декларация

ЕС поддерживает суверенитет Украины

ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополь Россией. Об этом говорится в заключительной декларации саммита Европейского Союза глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Лидеры стран-членов Евросоюза подчеркнули, что ЕС по-прежнему привержен осуществлению своей политики непризнания аннексии Крыма.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС повторяет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности", - сказано в документе.

Напоним, в Совете Европы требовали от Российской Федерации осуществить деоккупацию Крыма. Комитет министров Совета Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.