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ЕС не признает аннексию Крыма Россией, - декларация

Новости » Политика    22.03.2019 - 18:40
ЕС не признает аннексию Крыма Россией, - декларация

ЕС поддерживает суверенитет Украины

ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополь Россией. Об этом говорится в заключительной декларации саммита Европейского Союза глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Лидеры стран-членов Евросоюза подчеркнули, что ЕС по-прежнему привержен осуществлению своей политики непризнания аннексии Крыма.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС повторяет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности", - сказано в документе.

Напоним, в Совете Европы требовали от Российской Федерации осуществить деоккупацию Крыма. Комитет министров Совета Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Министерство иностранных дел Великобритании осудило незаконную аннексию Россией Крыма и призывает РФ положить конец их незаконному контролю над полуостровом.

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