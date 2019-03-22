ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС не визнає анексію Криму Росією, - декларація

Новини » Політика    22.03.2019 - 18:40
ЄС не визнає анексію Криму Росією, - декларація
Фото: Європарламент (flickr.com european_parliament)

ЄС підтримує суверенітет України

ЄС не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополь Росією. Про це йдеться в заключній декларації саміту Європейського Союзу, глав держав і урядів країн-членів ЄС.

Лідери країн-членів Євросоюзу наголосили, що ЄС як і раніше прихильний до здійснення своєї політики невизнання анексії Криму.

"Через п'ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією ЄС залишається рішучим у своїй прихильності суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС повторює, що він не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права, яке залишається прямим викликом міжнародної безпеки", - сказано в документі.

Нагадаємо, в Раді Європи вимагали від Російської Федерації здійснити деокупацію Криму. Комітет міністрів Ради Європи підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також Міністерство закордонних справ Великобританії засудило незаконну анексію Росією Криму і закликає РФ покласти кінець їх незаконному контролю над півостровом.

Суд назвав нову дату анексії Криму і чисельність загарбників На кордоні з РФ відключили українські телеканали
Новини України КримЕвросоюзРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся