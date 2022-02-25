ЕС приступил к разработке третьего пакета санкций против России

Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций против России, включая ограничения против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины . Евросоюз также приступил к проработке третьего пакета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, замораживание активов распространяется на президента России и ее министра иностранных дел", - написал в своем Twitter Ринкевичс.

Министр добавил, что ЕС приступил к проработке третьего пакета санкций против России.