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ЄС приступив до розробки третього пакету санкцій проти Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада у закордонних справах ЄС прийняла другий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Євросоюз також приступив до опрацювання третього пакета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Латвії Едгарса Ринкевичса.

"Рада ЄС із закордонних справ прийняла другий пакет санкцій, заморожування активів поширюється на президента Росії та її міністра закордонних справ", - написав у своєму Twitter Рінкевічс.

Міністр додав, що ЄС приступив до опрацювання третього пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, напередодні країни-учасниці Євросоюзу погодили персональні санкції проти Путіна і Лаврова.

Зазначимо, раніше США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ".

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