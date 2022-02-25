ЄС приступив до розробки третього пакету санкцій проти Росії

Рада у закордонних справах ЄС прийняла другий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України . Євросоюз також приступив до опрацювання третього пакета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Латвії Едгарса Ринкевичса.

"Рада ЄС із закордонних справ прийняла другий пакет санкцій, заморожування активів поширюється на президента Росії та її міністра закордонних справ", - написав у своєму Twitter Рінкевічс.

Міністр додав, що ЄС приступив до опрацювання третього пакета санкцій проти Росії.