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ЄС може застосувати санкції проти Білорусі в кінці серпня, - Reuters

Брюссель, Четвер 13 серпня 2020 17:45
ЄС може застосувати санкції проти Білорусі в кінці серпня, - Reuters
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

За санкції проти Білорусі виступили низка країн

Європейський союз може запровадити нові санкції проти Білорусі вже в кінці серпня. Ряд глав європейських країн висловилися на їх користь.

Про це повідомляє Reuters.

Німеччина, Латвія, Литва і Швеція публічно висловилися на користь санкцій.

Зазначимо, що 14 серпня відбудеться екстрене засідання ЄС через ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, Польща запропонувала провести екстрений саміт ЄС через ситуацію в Білорусі.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство.

Додамо, що Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі.

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