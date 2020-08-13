ЄС може застосувати санкції проти Білорусі в кінці серпня, - Reuters

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)

За санкції проти Білорусі виступили низка країн

Європейський союз може запровадити нові санкції проти Білорусі вже в кінці серпня. Ряд глав європейських країн висловилися на їх користь.

Про це повідомляє Reuters.

Німеччина, Латвія, Литва і Швеція публічно висловилися на користь санкцій.

Зазначимо, що 14 серпня відбудеться екстрене засідання ЄС через ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, Польща запропонувала провести екстрений саміт ЄС через ситуацію в Білорусі.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство.

Додамо, що Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі.