Джонсон собирается обращаться в Верховный суд для проведения Brexit без сделки с ЕС

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон хочет просить у суда возможности обойти требование об отсрочке выхода Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов начать судебный процесс в Верховном суде с целью убедить выйти Великобританию из Европейского союза (Brexit) в этом месяце без каких-либо сделок. Об этом пишет Daily Telegraph.

Несколько правительственных источников подтвердили изданию, что Джонсон хочет пойти в Верховный суд, чтобы избежать необходимости писать письмо с просьбой о задержке в Brexit, как это предусмотрено в законе Бенна. Этот закон требует просить у ЕС отсрочку до 31 января 2020.

Также принятый в прошлом месяце под давлением оппозиции документ обязывает главу правительства потребовать отсрочку, если до 19 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения об условиях Brexit.

Джонсон ранее заявлял, что никогда не согласиться обровольно просить у ЕС отсрочки. Однако, он подчинится решению суда, если его обяжут направить письмо в Брюссель.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оперативно вступить в переговоры с главой делегации Европейского союза на переговорах по выходу Британии из состава ЕС Мишелем Барнье.