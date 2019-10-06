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Макрон призвал Джонсона обсудить вопрос Brexit с ЕС

Новости » В мире    06.10.2019 - 17:47
Макрон призвал Джонсона обсудить вопрос Brexit с ЕС
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Великобритании в воскресенье

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оперативно вступить в переговоры с главой делегации Европейского союза на переговорах по выходу Британии из состава ЕС (Brexit) Мишелем Барнье. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Елисейского дворца, относительно этого Макрон провел в воскресенье, 6 октября, телефонный разговор с Джонсоном.

"Борис Джонсон представил свои последние предложения. Президент сказал ему, что в ближайшие дни переговоры с командой Мишеля Барнье должны быть оперативно продолжены, чтобы оценить в конце недели, возможна ли сделка, которая уважает принципы Европейского союза", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что планирует провести встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на следующей недели. Во время встречи Варадкар планирует решить вопрос относительно разделения границы между Ирландией и Северной Ирландией, что стало главной проблемой в сделке по Brexit.

Также РБК-Украина сообщало, что Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Евросоюз отклонит его условия по Brexit или если парламент выразит ему вотум недоверия. Также Джонсон не уйдет с должности даже если будет доказано, что он нарушил закон. Он готов покинуть пост лишь в случае его увольнения королевой Елизаветой II.

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