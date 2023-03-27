В ЄС пригрозили Лукашенку наслідками, якщо той погодиться на ядерну авантюру Путіна

"На цій стадії дуже важливо відкинути це оголошення (Путіна - ред.) та бачити, що саме скаже про це білоруська сторона, режим Лукашенка, який, до речі, вже є співучасником цієї жорстокої агресії. Це (розміщення ядерної зброї в Білорусі - ред.) могло б означати ескалацію, загрозу для європейської безпеки, що не залишиться без відповіді з боку країн-членів", - попередив Петер Стано.

На питання, якими можуть бути санкції Євросоюзу у відповідь, він сказав: "Якщо це трапиться - будуть наслідки".

"Якщо це (розміщення зброї - ред.) дійсно відбудеться, це буде пряма загроза для європейської безпеки. Але ми поки не бачили жодного підтвердження з білоруської сторони про те, що такий крок у порядку денному або вже відбувається", - зазначив Петер Стано.

Нагадаємо, нещодавно глава Кремля Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі нібито на прохання самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Додамо, в українській розвідці назвали заяву російського диктатора "підвищенням ставок" і зазначили, що світ не поведеться на ядерний шантаж Кремля.

Зазначимо, що навіть партнер Росії - Китай також не схвально ставиться до такої ініціативи Путіна, там вже виступили з критикою.

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