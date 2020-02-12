ЕС пригрозил Британии судом из-за транспортных пошлин

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Лондону дали два месяца на выполнение отмену пошлин для грузовиков

Европейский союз призвал Великобританию изменить транспортные пошлины, так как несмотря на выход страны из ЕС (Brexit), Лондон пока еще подчиняется законам блока. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что дорожные сборы Британии для грузовых автомобилей нарушают правила Евросоюза.

"Законодательство ЕС продолжает применяться в полной мере к Великобритании в течение переходного периода. В частности, Великобритания по-прежнему подчиняется правоприменительным механизмам ЕС, таким как процедуры нарушения", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Лондону необходимо в течении двух месяцев выполнить директиву ЕС о взимании дорожных пошлин, в противном случае Еврокомиссия может передать дело в Европейский суд в Люксембурге.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. Сделка была утверждена правительством страны и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

Также РБК-Украина писало, что Британия не будет придерживаться правил Европейского Союза относительно торгового соглашения после Brexit.