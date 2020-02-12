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ЄС пригрозив Британії судом через транспортні збори

Новини » В світі     12.02.2020 - 16:08
ЄС пригрозив Британії судом через транспортні збори
Ілюстративне фото (csamir.com)

Лондону дали два місяці на виконання скасування мит для вантажівок

Європейський союз закликав Великобританію змінити транспортні мита, так як незважаючи на вихід країни з ЄС (Brexit), Лондон поки ще підкоряється законам блоку. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що дорожні збори Британії для вантажних автомобілів порушують правила Євросоюзу.

"Законодавство ЄС продовжує застосовуватися в повній мірі до Великобританії протягом перехідного періоду. Зокрема, Великобританія як і раніше підпорядковується правозастосовних механізмів ЄС, таким як порушення процедури", - йдеться в заяві Європейської комісії.

Лондону необхідно протягом двох місяців виконати директиву ЄС про стягування дорожніх зборів, в іншому випадку Єврокомісія може передати справу до Європейського суду в Люксембурзі.

Нагадаємо, в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 Великобританія офіційно перестала бути членом Європейського союзу. Угода була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

Також РБК-Україна писало, що Британія не буде дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торговельної угоди після Brexit.

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