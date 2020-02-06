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После Brexit Франция и Германия усилили свое влияние в ЕС

Новости » Политика     06.02.2020 - 09:22
После Brexit Франция и Германия усилили свое влияние в ЕС
Иллюстративное фото (instagram.com/slovoidilo)

Представители ЕС опасаются смягчения отношений с Россией

После выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) усилилось влияние Франции и Германии в ЕС. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Сообщается, что Brexit повлиял на расклад сил в Евросоюзе при принятии или блокировании политических решений.

"Такие страны, как Нидерланды, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет громогласно представлять голландские интересы. Было бы лучше, если бы еще одно государство-член угрожало наложением вето", - сообщила представитель исследовательского Центра европейских реформ Агата Гостыньска-Якубовска.

Также сообщается, что Швеция, Дания, Австралия и Нидерланды объединились для оказания давления на Брюссель с целью не раздувать бюджет Евросоюза.

Кроме этого, по данным источников газеты, в Центральной и Восточной Европе опасаются смягчения позиции в отношении России. В частности, Франция при поддержке Финляндии и Италии ищет возможность для улучшения отношений с Москвой.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. Сделка была утверждена правительством страны и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

Также РБК-Украина писало, что Британия не будет придерживаться правил Европейского Союза относительно торгового соглашения после Brexit.

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