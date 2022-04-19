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ЕС представит шестой пакет санкций против России на следующей неделе

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Брюссель, Вторник 19 апреля 2022 16:56
ЕС представит шестой пакет санкций против России на следующей неделе Фото: Евросоюз готовит новые санкции против России (flickr com libereurope)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз может представить очередной пакет санкций против России на следующей неделе. Уже шестой по счету с начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Шестой пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен на следующей неделе", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что частью шестого пакета санкций против России может стать эмбарго на импорт нефти в страны Европейского союза.

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил официальную позицию Будапешта, которая заключается в том, что венгерское правительство не поддержит санкции в отношении российской нефти и газа.

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