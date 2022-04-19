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ЄС представить шостий пакет санкцій проти Росії наступного тижня

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Брюссель, Вівторок 19 квітня 2022 16:56
ЄС представить шостий пакет санкцій проти Росії наступного тижня Фото: Євросоюз готує нові санкції проти Росії (flickr com libereurope)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз може представити черговий пакет санкцій проти Росії наступного тижня. Вже шостий за рахунком з початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений наступного тижня", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частиною шостого пакету санкцій проти Росії може стати ембарго на імпорт нафти до країн Європейського союзу.

Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив офіційну позицію Будапешта, яка полягає в тому, що угорський уряд не підтримає санкції щодо російської нафти і газу.

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