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ЄС пропонує Раді допомогу експертів для підготовки закону про незаконне збагачення

Новини » Політика    26.03.2019 - 11:56
ЄС пропонує Раді допомогу експертів для підготовки закону про незаконне збагачення
Фото: Хьюг Мінгареллі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, допомога була запропонована правоохоронному комітету Ради

Глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що Євросоюз запропонував комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності експертну допомогу для підготовки законопроекту про відповідальність за незаконне збагачення. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мінгареллі сподівається, що співпраця з Європейським союзом по лінії макрофінансової допомоги не постраждає.

"Ми запропонували комітету Верховної ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект був підготовлений, і рішення було знайдено", - зазначив глава представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, 20 березня профільний комітет з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності Ради одноголосно прийняв рішення про створення робочої групи з напрацювання єдиного законопроекту про незаконне збагачення.

Відзначимо, комітет запросив до робочої групи представників міжнародних партнерів - посольств ЄС і США, які направляли в комітет лист з проханнями не розглядати недосконалі законопроекти про незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна раніше, ЄС, США і МВФ просили правоохоронний комітет Ради відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення через їхню недосконалість.

Додамо також, представник Кабміну в Раді Вадим Денисенко заявив, що більшість поданих до парламенту альтернативних законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення ідентичні або частково дублюються.

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