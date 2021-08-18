ЕС предлагает наладить механизм переселения афганских беженцев в Европу

Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предлагает наладить легальный механизм переселения афганских беженцев в Европу . А также отказаться от практики депортации афганцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

По ее словам, сегодня пройдет саммит министров внутренних дел стран-участниц ЕС, на котором будут обсуждать наплыв мигрантов со стороны Беларуси, а также предложения по ситуации с афганскими беженцами.

"Я представлю следующие предложения: защитить сотрудников из ЕС, граждан и местный персонал; предоставить гуманитарную помощь уязвимым людям в Афганистане и соседних странах; активизировать законные, безопасные, организованные пути, включая переселение", - отметила Йоханссон.

Она добавила, что страны ЕС должны отказаться от принудительного возвращения людей в Афганистан.