Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан
В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один сегодня вылетил в Афганистан.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.
Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.
"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.
По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.
"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.
Первая задача
Безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов.
Вторая задача
Безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка.
Третья задача
Получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.
Напомним, Украина провела спецоперацию по паролями для эвакуации афганского режиссера.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разъяснил ситуацию с 12 украинцами на военной базе Афганистана.