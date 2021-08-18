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Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан

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Киев, Среда 18 августа 2021 12:35
Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан Фото: в Афганистан вылетил самолет для эвакуации граждан (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один сегодня вылетил в Афганистан.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.

По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.

Первая задача

Безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов.

Вторая задача

Безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка.

Третья задача

Получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Напомним, Украина провела спецоперацию по паролями для эвакуации афганского режиссера.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разъяснил ситуацию с 12 украинцами на военной базе Афганистана.

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