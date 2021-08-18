Уганда временно примет 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США
Уганда временно примет 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США. Ожидается, что беженцы будут прибывать группами по 500 человек уже начиная со следующего вторника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Вчера правительство США обратилось с просьбой к президенту Йовери Мусевени, и он разрешил им доставить 2000 афганских беженцев в Уганду", - заявила младший министр Уганды по оказанию помощи, готовности к стихийным бедствиям и беженцам Эстер Аньякун Давиния.
С помощью Агентства ООН по делам беженцев и других правительственных организаций сотни беженцев будут задокументированы и проверены перед переселением в другое место.
По словам министра, беженцы будут находиться на территории Уганды около 3 месяцев.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, Уганда является крупнейшей страной приема беженцев в Африке и четвертой в мире с 1,4 млн беженцев.