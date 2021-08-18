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ЄС пропонує налагодити механізм переселення афганських біженців до Європи

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Брюссель, Середа 18 серпня 2021 12:47
ЄС пропонує налагодити механізм переселення афганських біженців до Європи Фото: єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон (euneighbours.eu)
Автор: РБК-Україна

Європейський комісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон пропонує налагодити легальний механізм переселення афганських біженців до Європи. А також відмовитися від практики депортації афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

За її словами, сьогодні пройде саміт міністрів внутрішніх справ країн-учасниць ЄС, на якому обговорюватимуть наплив мігрантів з боку Білорусі, а також пропозиції щодо ситуації з афганськими біженцями.

"Я представлю наступні пропозиції: захистити співробітників з ЄС, громадян і місцевий персонал; надати гуманітарну допомогу вразливим людям в Афганістані та сусідніх країнах; активізувати законні, безпечні, організовані шляхи, включаючи переселення", - зазначила Йоханссон.

Вона додала, що країни ЄС мають відмовитися від примусового повернення людей до Афганістану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації людей.

Також стало відомо, що Уганда тимчасово прийме 2000 біженців з Афганістану на прохання США. Десятки тисяч біженців також приймуть США, Німеччина і Британія.

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