ЄС пропонує налагодити механізм переселення афганських біженців до Європи

Європейський комісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон пропонує налагодити легальний механізм переселення афганських біженців до Європи . А також відмовитися від практики депортації афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

За її словами, сьогодні пройде саміт міністрів внутрішніх справ країн-учасниць ЄС, на якому обговорюватимуть наплив мігрантів з боку Білорусі, а також пропозиції щодо ситуації з афганськими біженцями.

"Я представлю наступні пропозиції: захистити співробітників з ЄС, громадян і місцевий персонал; надати гуманітарну допомогу вразливим людям в Афганістані та сусідніх країнах; активізувати законні, безпечні, організовані шляхи, включаючи переселення", - зазначила Йоханссон.

Вона додала, що країни ЄС мають відмовитися від примусового повернення людей до Афганістану.