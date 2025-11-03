ЄС працює над забезпеченням сталої фінансової допомоги Україні, - фон дер Ляєн

Європейський Союз надає екстрену енергетичну допомогу Україні, а також працює над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової підтримки Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у соцмережі Х.
Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні публікації пакета розширення - звітів Єврокомісії про рух країн-кандидатів у ЄС.
Глава Єврокомісії зазначила, що "Україна не буде самотньою цієї зими", а Євросоюз надасть енергетичну допомогу, щоб допомогти Києву в найближчі місяці.
"Водночас ми працюємо над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової допомоги Україні", - додала вона.
Глава Єврокомісії також нагадала, що 4 листопада буде ухвалений пакет розширення, "який буде відзначати надзвичайну відданість України європейському шляху протягом останнього року".
"Послання Єврокомісії є чітким: Україна готова рухатися вперед", - наголосила фон дер Ляєн.
Зеленський також повідомив про розмову з главою Єврокомісії.
"Уже завтра буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу-2025. Обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат", - зазначив президент.
За його словами, фон дер Ляєн розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу українській енергетиці.
"Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням. Домовилися, що наші команди вже на цьому тижні розпочнуть роботу над реалізацією всіх наших домовленостей, та узгодили спільні наступні контакти й кроки", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що лідери ЄС підтвердили намір допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.
За його словами, Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії Росії.
Зокрема, вони зобов'язалися покрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках.
Завтра, 4 листопада, Європейська комісія представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС.
За інформацією ЗМІ, очікується, що рейтинг України буде оцінено "здебільшого позитивно".
Окрім того, Єврокомісія представить звіти щодо прогресу інших країн-кандидатів на вступ до ЄС: Молдови, Чорногорії, Албанії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Косово та Грузії.