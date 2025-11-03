ЕС работает над обеспечением устойчивой финансовой помощи Украине, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне публикации пакета расширения - отчетов Еврокомиссии о движении стран-кандидатов в ЕС.

Глава Еврокомиссии отметила, что "Украина не будет одинокой этой зимой", а Евросоюз предоставит энергетическую помощь, чтобы помочь Киеву в ближайшие месяцы.

"В то же время мы работаем над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи Украине", - добавила она.

Глава Еврокомиссии также напомнила, что 4 ноября будет принят пакет расширения, "который будет отмечать чрезвычайную преданность Украины европейскому пути в течение последнего года".

"Послание Еврокомиссии является четким: Украина готова двигаться вперед", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Зеленский также сообщил о разговоре с главой Еврокомиссии.

"Уже завтра будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Евросоюза-2025. Обсудили прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе, есть все основания надеяться на положительный для нас результат", - отметил президент.

По его словам, фон дер Ляйен рассказала о координации с различными институтами и странами и средствах, которые будут направлены на помощь украинской энергетике.

"Могут быть очень весомые взносы, и мы будем работать над их увеличением. Договорились, что наши команды уже на этой неделе начнут работу над реализацией всех наших договоренностей, и согласовали совместные следующие контакты и шаги", - добавил Зеленский.