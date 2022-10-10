ЕС работает над новыми решениями в ответ на массированный ракетный удар России, - Кулеба

Европейский союз начал работать над соответствующими решениями касаемо массированного ракетного обстрела Россией территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"У меня был разговор с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который подтвердил, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину после варварских ударов России. Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - пишет Кулеба.