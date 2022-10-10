ЕС работает над новыми решениями в ответ на массированный ракетный удар России, - Кулеба
Европейский союз начал работать над соответствующими решениями касаемо массированного ракетного обстрела Россией территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"У меня был разговор с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который подтвердил, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину после варварских ударов России. Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - пишет Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.
Между тем, ЕС заявил о намерении выделить дополнительную военную поддержку Украине.
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