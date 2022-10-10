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ЕС работает над новыми решениями в ответ на массированный ракетный удар России, - Кулеба

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Понедельник 10 октября 2022 16:02
ЕС работает над новыми решениями в ответ на массированный ракетный удар России, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз начал работать над соответствующими решениями касаемо массированного ракетного обстрела Россией территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"У меня был разговор с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который подтвердил, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину после варварских ударов России. Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

Между тем, ЕС заявил о намерении выделить дополнительную военную поддержку Украине.

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Дмитрий Кулеба Евросоюз Российская Федерация
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