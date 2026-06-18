У ЄС пояснили, на кого поширюється заборона на імпорт російського СПГ у 2027 році

"Заборона забороняє компаніям торгувати та продавати російський СПГ до третіх країн, оскільки не має значення, чи призначений російський СПГ для ЄС, чи ні", - йдеться в листі з офісу єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена, адресованому компанії Poten and Partners.

Reuters пояснює, що хоча ЄС проголосував за припинення імпорту російського газу до 2027 року у відповідь на війну РФ проти України, але кілька компаній, які базуються в ЄС і мають довгострокові контракти на постачання російського СПГ, зауважили певний нюанс.

Компанії заявляли, що зазначені вище правила у поєднанні з санкціями проти Росії не дають чіткої відповіді на питання, чи зможуть фірми перенаправляти ці вантажі покупцям за межами ЄС.

"У контексті заборони на СПГ заборонено перевалку російського СПГ операторами Європейського Союзу незалежно від кінцевого пункту призначення", - пояснили в листі від ЄК.

Також Reuters додало, що минулого року ЄС імпортував 14,94 млн метричних тонн із проєкту "Ямал СПГ" у західній частині російської Арктики. І цього року, судячи з усього, ця цифра зросте.

Відомо, що французька компанія TotalEnergies, німецька SEFE та іспанська Naturgy - всі вони мають довгострокові договори купівлі-продажу.