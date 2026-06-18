В ЕС объяснили, на кого распространяется запрет на импорт российского СПГ в 2027 году

"Запрет запрещает компаниям торговать и продавать российский СПГ в третьи страны, поскольку не имеет значения, предназначен ли российский СПГ для ЕС или нет", - говорится в письме из офиса еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, адресованном компании Poten and Partners.

Reuters поясняет, что хоть ЕС проголосовал за прекращение импорта российского газа к 2027 году в ответ на войну РФ против Украины, но несколько компаний, которые базируются в ЕС и имеют долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, отмечали нюанс.

Компании заявляли, что вышеуказанные правила в сочетании с санкциями против России, не дают четкого ответа на вопрос, смогут ли фирмы перенаправлять эти грузы покупателям за пределами ЕС.

"В контексте запрета на СПГ запрещена перевалка российского СПГ операторами Европейского союза независимо от конечного пункта назначения", - пояснили в письме от ЕК.

Также Reuters добавило, что в прошлом году ЕС импортировал 14,94 млн метрических тонн с проекта "Ямал СПГ" в западной части российский Арктики. И в этом году, судя по всему, эта цифра вырастет.

Известно, что французская компания TotalEnergies, немецкая SEFE и испанская Naturgy - все они имеют долгосрочные договоры купли-продажи.