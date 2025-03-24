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ЄС повинен відповісти на торгівельну війну Трампа "з такою ж енергією", - МЗС Бельгії

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) повинен відповісти Сполученим Штатам Америки (США) на торгівельну війну голови Білого дому Дональда Трампа. Серед варіантів може бути націленість на технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Бельгії Максима Прево в інтерв'ю Politico.

Як відзначив Прево, принизливі висловлювання Трампа щодо ЄС, а також заходи з боку США, повинні спонукати Європу "реагувати з такою ж енергією" та додав, що 450-мільйонний ринок ЄС  "заслуговує на інше ставлення".

"Ми знаємо, що серед секторів, які, ймовірно, принесуть найбільшу чутливість і реакцію (з боку США, - ред.), є весь цифровий компонент. І тому особисто я більше прихильник того, щоб використовувати цей важіль як частину батареї заходів у відповідь", - пояснив він. 

За словами посадовця, також варто розглянути можливість залучення  інструменту протидії примусу, який ще ніколи не використовувався в ЄС. Інструмент було розроблено після першого терміну президентства Трампа й дозволяє  застосовувати широкі заходи у відповідь на торгівельну дискримінацію, такі як квоти й тарифи або обмеження на іноземні інвестиції.

"Ця війна, особливо щодо тарифів, схожа на кинутий бумеранг", - додав Прево й відзначив, що ті, хто використовує тарифи - забувають, що "бумеранг повертається".

Торгова війна Трампа 

1 лютого голова Білого дому підписав указ про запровадження 25% мит на імпорт товарів з Канади й Мексики, а також 10% мита на товари з Китаю. Втім, вже 3 лютого він призупинив введення мит для імпорту з Мексики й Канади. Тоді ж президент США погодився на  паузу в 30 днів в обмін на поступки двох країн у питаннях охорони кордонів та боротьби зі злочинністю.

Оттава, своєю чергою, пригрозила відповідними митами й судовими позовами проти США. 

Про те, якими будуть наслідки для світу й України нової торгової війни Трампа, - читайте у нашому аналітичному матеріалі.

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