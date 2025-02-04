Трамп розпочав нову торгову війну: якими будуть наслідки для світу та України

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. Крім цього, Трамп попередив країни ЄС про можливість запровадження аналогічних заходів.

Про те, чому Трамп вирішив вводити мита на товари з цих країн та як це вплине на економіку України, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Навіщо Трамп вводить мита

Дональд Трамп у суботу, 1 лютого, підписав указ щодо запровадження з вівторка мит на імпорт у розмірі 25% на товари з Канади, Мексики та 10% на китайську продукцію. За словами Трампа, причиною такого рішення стала нелегальна міграція та транзит наркотичної речовини фентанілу, побороти які він обіцяв під час своєї виборчої кампанії.

У відповідь на це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяли зміцнювати свої двосторонні відносини. Обидві країни оголосили про запровадження пропорційних обмежень щодо імпорту зі США. Крім того, міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив список американських товарів, на які введуть мита у відповідь. Їхня вартість становить 30 млрд доларів, і це перший етап відповіді Канади на мита США.

Також про готовність ввести мита щодо США у відповідь, якщо на це піде Трамп, заявили президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Водночас Китай, замість застосування контрзаходів у відповідь на дії новообраного президента США, планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ). Проте апеляція до СОТ не несе жодних безпосередніх витрат чи загроз для Вашингтона. Система врегулювання суперечок СОТ була фактично зупинена з 2019 року, коли Трамп заблокував призначення суддів для розгляду апеляцій.

"Трамп таким чином намагається розв'язувати проблему дефіциту торгівельного балансу. Також у нього вже з'являються, як ми бачимо, політичні вимоги, зокрема до Канади та країн ЄС, про що він ледь не кожен день говорить. Можливо, це перший крок у переговорах про якісь поступки від торгівельних партнерів США, чи то в економічній, чи то в політичній сфері. Напевно, він розраховує, що країни, щодо яких він вводить тарифи, прийдуть і попросять якісь знижки в обмін на інвестиції чи розв’язання певних геополітичних питань", – каже РБК-Україна Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital.

На думку Паращія, останні рішення США - це глобальна гра Трампа, який хоче вести переговори з кожною країною, зокрема ЄС, окремо. Коли ж країни об'єднуються, у них може бути краща переговорна сила, каже він.

Експерт додає, якщо товари всіх основних торгових партнерів США стануть дорожчими через збільшені тарифи, то це безпосередньо вплине на зростання інфляції в самій Америці. При чому показники інфляції, за його словами, можуть бути набагато вищими, ніж коли американці почали перейматися цим питання після пікового рівня споживчих цін в понад 9% у червні 2022 року.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин переконаний, що Трамп не блефує, а таким чином хоче збалансувати торговий баланс, як уже робив це під час своєї першої каденції.

Нагадаємо, Трамп вперше оголосив про введення 25% мита на сталь і 10% мита на алюміній для всіх країн, які експортують ці товари в США, ще у 2018 році. Однак згодом США уклали угоди з Канадою, Мексикою та Європейським Союзом, які отримали тимчасові виключення. Однак вони залишилися для таких країн, як Китай, Японія, Південна Корея.

За словами Шевчишина, ще до інавгурації Трампа більшість світових аналітиків знизили прогнози щодо ВВП США, очікуючи, що це зниження буде частково через жорстку протекціоністську політику.

"Складно передбачити, як країни відреагують на нові мита. Під час попередньої каденції Трамп лякав Європу, але не ввів мита, бо Європа пішла на поступки. Зараз його позиція жорсткіша, і він готовий йти вперед. Трамп визнає, що тарифи призведуть до зростання цін, але вважає це виправданим. ФРС США також залишила ставку без змін і чекає на реакцію ринків", – зауважує Андрій Шевчишин.

Як довго триватимуть переговори між США та іншими країнами щодо послаблення тарифних обмежень, експерти напевно відповісти не можуть. Однак уже 3 лютого Дональд Трамп домовився з Мексикою та Канадою про відтермінування мит на 30 днів.

Як це вплине на економіку України

У разі розгортання торгової війни економіка Україна може опиниться під ударом, адже наша країна дуже залежна від допомоги з ЄС, США та Канади, а також активно торгує з Китаєм. Наприклад, за даними Національного інституту стратегічних досліджень, за підсумками 2024 року Китай став другим після ЄС торгівельним партнером України. Товарообіг із Піднебесною становив 16,8 млрд доларів США, або майже 15% від загального товарообігу.

"Потрібно спостерігати за розвитком стосунків між США та ЄС, адже Європейський Союз є нашим основним торгівельним партнером. Однак, на жаль, позитивних наслідків не варто очікувати. Якщо економіка Канади, Великої Британії та Німеччини погіршиться, це може призвести до скорочення міжнародної допомоги для України. Ми значною мірою залежимо від фінансової підтримки, особливо з боку ЄС та країн Великої Сімки. Якщо до цього додасться припинення допомоги з боку США, то, на жаль, ситуація для нас стане ще складнішою", – каже Олександр Паращій.

За його словами, внаслідок торгової війни можуть виграти певні треті країни, які не втягнуться у цей конфлікт. Однак, на його думку, ризики для України наразі великі як через вірогідне здорожчання імпорту, так і скорочення міжнародної допомоги.

Андрій Шевчишин вважає, що в торговій війні постраждають усі країни, але в різній мірі. Зокрема, через можливі митні обмеження, за словами Шевчишина, погіршення ситуації в корпоративному та державному секторі буде пригнічувати економіку Європи, і це негативно позначиться на Україні. Однак точно можна буде сказати лише згодом, коли Трамп і країни, з якими він веде переговори, прийдуть до якогось фінального рішення.