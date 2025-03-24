ЕС должен ответить на торговую войну Трампа "с такой же энергией", - МИД Бельгии

Как отметил Прево, унизительные высказывания Трампа в отношении ЕС, а также меры со стороны США, должны побудить Европу "реагировать с такой же энергией" и добавил, что 450-миллионный рынок ЕС "заслуживает другого отношения".

"Мы знаем, что среди секторов, которые, вероятно, принесут наибольшую чувствительность и реакцию (со стороны США, - ред.), есть весь цифровой компонент. И поэтому лично я больше сторонник того, чтобы использовать этот рычаг как часть батареи ответных мер", - пояснил он.

По словам чиновника, также стоит рассмотреть возможность привлечения инструмента противодействия принуждению, который еще никогда не использовался в ЕС. Инструмент был разработан после первого срока президентства Трампа и позволяет применять широкие меры в ответ на торговую дискриминацию, такие как квоты и тарифы или ограничения на иностранные инвестиции.

"Эта война, особенно в отношении тарифов, похожа на брошенный бумеранг", - добавил Прево и отметил, что те, кто использует тарифы - забывают, что "бумеранг возвращается".

Торговая война Трампа

1 февраля глава Белого дома подписал указ о введении 25% пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая. Впрочем, уже 3 февраля он приостановил введение пошлин для импорта из Мексики и Канады. Тогда же президент США согласился на паузу в 30 дней в обмен на уступки двух стран в вопросах охраны границ и борьбы с преступностью.

Оттава, в свою очередь, пригрозила ответными пошлинами и судебными исками против США.

О том, какими будут последствия для мира и Украины новой торговой войны Трампа, - читайте в нашем аналитическом материале.