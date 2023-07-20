ЕС следует увеличить сухопутный вывоз украинского зерна, - Боррель

Евросоюз должен увеличить вывоз украинского зерна по суше после выхода России из "зерновой сделки". Также ЕС следует усилить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед встречей с министрами МИД стран ЕС.

Европейский дипломат отреагировал на выход России из "зернового соглашения". Он призвал ЕС предоставить Украине поддержку.

"Что ж, кроме моря, у нас есть пути солидарности, которые позволяют нам экспортировать много зерна из портов Черного моря через сухопутные границы государств-членов, соседствующих с Украиной. Это нужно будет увеличить", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что порты стран Европы должны будут увеличить мощности для вывоза украинской продукции, а это означает "больше усилий для украинских соседей".

Главный дипломат ЕС также добавил, что европейские министры обсудят, как помочь Украине. По его мнению, выход только один - увеличить военную поддержку.

"Если их бомбят, мы должны обеспечить противовоздушные средства. Если россияне используют беспилотники, мы должны предоставить украинцам противовоздушные средства для уничтожения этих беспилотников. Но массированные атаки этих последних трех ночей требуют ответа с нашей стороны, ответ может быть только один, кроме риторики - предоставление дополнительных военных ресурсов", - сказал дипломат.

Боррель заявил, что предложит увеличить Европейский фонд мира, но не назвал, на сколько именно.

Выход РФ из "зерновой сделки"

Как сообщалось, Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Москва объяснила свои действия якобы невыполнением ее требований.

Отметим, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Российская сторона срывала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов. После выхода из соглашения оккупанты три ночи подряд обстреливают Одессу, в том числе порты и инфраструктуру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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