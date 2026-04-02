"ЄС потребує гарантій безпеки від України": в Естонії зробили гучну заяву про НАТО

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Європа потребує гарантій безпеки від України і зараз "історичний момент", щоб інтегрувати її в ЄС та НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Тсахкни в X
За його словами, інтегрування України в ЄС та НАТО стане гарантією безпеки як для неї, так і для всієї Європи.
"НАТО говорить не лише про те, що ми маємо надати гарантії безпеки Україні, але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні", - заявив естонський міністр.
Тсахкна зазначив, що рішення лишити Україну у "сірій зоні" дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті.
"Тому ми маємо розглядати це комплексно, адже ці "сірі зони", країни-нейтрали чи буферні зони, як би ми їх не називали, - це лише зелене світло для Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) продовжувати агресію проти Європи. Тож нам слід усвідомити, що це також і наша можливість", - додав він.
Естонський міністр зауважив, що Україна зараз бореться не лише за себе та свою свободу, а й дає Європі час налагодити свою структуру безпеки.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що українська влада зробить усе, щоб країна була готова до вступу в Євросоюз до 2027 року.
Водночас Київ закликав Брюссель визначити 1 січня 2027 року як дату вступу України до ЄС.
Водночас минулого тижня єврокомісар з питань розширення Марта Кос сказала, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим. За її словами, процес членства залежить від двох конкретних речей - досягнення миру та проведення реформ.