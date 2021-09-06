"Нутром чую, что есть": Лукашенко требует найти залежи нефти в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Александр Лукашенко требует найти залежи нефти в Беларуси и нарастить ее добычу. По его словам, он "нутром чует, что есть запасы нефти".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
Сообщается, что сегодня он принимал с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.
"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил Лукашенко.
Он также поручил нарастить добычу нефти до 3,5 млн тонн. На сегодня Беларусь добывает примерно 1,6 млн тонн нефти в год.
Напомним, ранее Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным принять участие в военных учениях "Запад-2021".