"Нутром чую, что есть": Лукашенко требует найти залежи нефти в Беларуси

Александр Лукашенко требует найти залежи нефти в Беларуси и нарастить ее добычу. По его словам, он "нутром чует, что есть запасы нефти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Сообщается, что сегодня он принимал с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил Лукашенко.

Он также поручил нарастить добычу нефти до 3,5 млн тонн. На сегодня Беларусь добывает примерно 1,6 млн тонн нефти в год.