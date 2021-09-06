ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Нутром чую, что есть": Лукашенко требует найти залежи нефти в Беларуси

Новина українською →
Минск, Понедельник 06 сентября 2021 12:19
"Нутром чую, что есть": Лукашенко требует найти залежи нефти в Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко требует найти залежи нефти в Беларуси и нарастить ее добычу. По его словам, он "нутром чует, что есть запасы нефти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что сегодня он принимал с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил Лукашенко.

Он также поручил нарастить добычу нефти до 3,5 млн тонн. На сегодня Беларусь добывает примерно 1,6 млн тонн нефти в год.

Напомним, ранее Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным принять участие в военных учениях "Запад-2021".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Нефть
NEWS
Президентская команда готовит изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие
Президентская команда готовит изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике