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ЄС зажадав від влади Білорусі звільнити Колеснікову, Знака і всіх опозиціонерів

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Брюссель, Понеділок 06 вересня 2021 15:42
ЄС зажадав від влади Білорусі звільнити Колеснікову, Знака і всіх опозиціонерів Фото: Євросоюз зажадав звільнити білоруських опозиціонерів Колеснікову і Знака (belapan by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз зажадав від влади Білорусі негайно звільнити опозиціонерів Марію Колеснікову і Максима Знака, яких суд засудив до 11 і 10 років в'язниці відповідно. Крім того, Брюссель закликав Мінськ відпустити всіх політв'язнів в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника зовнішньополітичного відомства ЄС.

"ЄС шкодує про триваючу кричущу неповагу Мінським режимом прав людини і фундаментальних свобод народу Білорусі. ЄС вимагає негайного і безумовного звільнення всіх політичних в'язнів в Білорусі, яких налічується понад 650 осіб, включаючи Марію Колеснікову і Максима Знака, а також журналістів і всіх людей, які опинилися за ґратами за те, що користувалися власними правами", - йдеться в заяві.

У ЄС підкреслили, що влада Білорусі повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань в рамках ООН і ОБСЄ.

"ЄС продовжить свої зусилля, щоб домогтися правосуддя за жорстокі репресії з боку білоруської влади", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня Мінський обласний суд засудив Марію Колеснікову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Зазначимо, прокурор просив призначити їм покарання у вигляді 12 років в'язниці.

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