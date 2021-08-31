Белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку грозит 12 лет тюрьмы

В Беларуси членам координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку просят назначить наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна" .

Правозащитники сначала сообщили, что Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к 12 годам лишения свободы.

Однако вскоре опубликовали заявление, что адвокат опроверг информацию о приговоре.

"По его словам, приговор еще не вынесен", - говорится в сообщении.

Как известно, Колесникову похитили 7 сентября 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. На следующий день ее отвезли к границе с Украиной, заявив, что она будет выдворена. Однако оппозиционерка порвала паспорт и избежала депортации.

Вскоре стало известно, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Такие же обвинения были предъявлены и Максиму Знаку.

Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции, которыми являлись Колесникова и Знак.

Знака задержали 9 сентября 2020 года.