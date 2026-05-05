ЄС поставив умову Україні в обмін на кредит у 90 млрд євро

Умови макрофінансової програми ЄС

У Європейському союзі розглядають можливість включення податкової реформи до переліку вимог для отримання Україною наступних траншів у рамках кредитної програми обсягом 90 млрд євро.

Йдеться про частину макрофінансової підтримки, яка прив'язана до виконання певних економічних умов.

Податкова реформа і доходи бюджету

За словами представників ЄС, одним із ключових елементів обговорення залишається посилення внутрішньої бюджетної стійкості України.

Зокрема, акцент робиться на реформуванні податкової системи та підвищенні ефективності мобілізації внутрішніх доходів держави.

Переговори тривають

Водночас у Брюсселі зазначають, що консультації з українською стороною тривають на просунутій стадії.

Конкретні параметри та механізми майбутніх змін поки що не узгоджені та залишаються предметом обговорення між сторонами.

Позиція Європейської комісії

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що не може розкривати деталі переговорного процесу, однак підтвердив, що податкова реформа і питання внутрішніх доходів є частиною загального пакета вимог.

Цитата Валдіса Домбровскіса

"Так, щодо першого питання: зараз ми все ще перебуваємо на просунутій стадії переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Я не можу зараз вдаватися в деталі цих переговорів, але мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною обговорень, як і податкова реформа. Однак конкретні механізми та елементи все ще перебувають у стадії обговорення".