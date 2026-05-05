ЄС поставив умову Україні в обмін на кредит у 90 млрд євро

19:59 05.05.2026 Вт
2 хв
У Брюсселі зазначають, що переговори з Україною тривають на просунутій стадії
aimg Анастасія Никончук
Фото: Валдіс Домбровскіс (GettyImages)

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що вимоги щодо податкової реформи та мобілізації внутрішніх доходів обговорюють у межах умов надання Україні макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Ради з економічних і фінансових питань ЄС.

Умови макрофінансової програми ЄС

У Європейському союзі розглядають можливість включення податкової реформи до переліку вимог для отримання Україною наступних траншів у рамках кредитної програми обсягом 90 млрд євро.

Йдеться про частину макрофінансової підтримки, яка прив'язана до виконання певних економічних умов.

Податкова реформа і доходи бюджету

За словами представників ЄС, одним із ключових елементів обговорення залишається посилення внутрішньої бюджетної стійкості України.

Зокрема, акцент робиться на реформуванні податкової системи та підвищенні ефективності мобілізації внутрішніх доходів держави.

Переговори тривають

Водночас у Брюсселі зазначають, що консультації з українською стороною тривають на просунутій стадії.

Конкретні параметри та механізми майбутніх змін поки що не узгоджені та залишаються предметом обговорення між сторонами.

Позиція Європейської комісії

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що не може розкривати деталі переговорного процесу, однак підтвердив, що податкова реформа і питання внутрішніх доходів є частиною загального пакета вимог.

Цитата Валдіса Домбровскіса

"Так, щодо першого питання: зараз ми все ще перебуваємо на просунутій стадії переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Я не можу зараз вдаватися в деталі цих переговорів, але мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною обговорень, як і податкова реформа. Однак конкретні механізми та елементи все ще перебувають у стадії обговорення".

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час яких сторони обговорили питання євроінтеграції України.

Зазначимо, що під час візиту до Єревана 4 травня президент України Володимир Зеленський провів двосторонні переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

