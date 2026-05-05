RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

ЕС поставил условие Украине в обмен на кредит в 90 млрд евро

19:59 05.05.2026 Вт
2 мин
В Брюсселе отмечают, что переговоры с Украиной продолжаются на продвинутой стадии
aimg Анастасия Никончук
Фото: Валдис Домбровскис (GettyImages)

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что требования по налоговой реформе и мобилизации внутренних доходов обсуждаются в рамках условий предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-конференцию Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

Читайте также: Еврокомиссия ищет учредителей для нового Альянса ЕС-Украина в сфере дронов

Условия макрофинансовой программы ЕС

В Европейском союзе рассматривают возможность включения налоговой реформы в перечень требований для получения Украиной следующих траншей в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

Речь идет о части макрофинансовой поддержки, которая привязана к выполнению определенных экономических условий.

Налоговая реформа и доходы бюджета

По словам представителей ЕС, одним из ключевых элементов обсуждения остается усиление внутренней бюджетной устойчивости Украины.

В частности, акцент делается на реформировании налоговой системы и повышении эффективности мобилизации внутренних доходов государства.

Переговоры продолжаются

В то же время в Брюсселе отмечают, что консультации с украинской стороной продолжаются на продвинутой стадии.

Конкретные параметры и механизмы будущих изменений пока не согласованы и остаются предметом обсуждения между сторонами.

Позиция Европейской комиссии

Еврокомиссар Валдис Домбровскис подчеркнул, что не может раскрывать детали переговорного процесса, однако подтвердил, что налоговая реформа и вопросы внутренних доходов являются частью общего пакета требований.

Цитата Валдиса Домбровскиса

"Да, по первому вопросу: сейчас мы все еще находимся на продвинутой стадии переговоров с украинскими властями относительно условий, лежащих в основе нашей программы макрофинансовой помощи. Я не могу сейчас вдаваться в детали этих переговоров, но мобилизация внутренних доходов является важной частью обсуждений, как и налоговая реформа. Однако конкретные механизмы и элементы все еще находятся в стадии обсуждения".

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которых стороны обсудили вопросы евроинтеграции Украины.

Отметим, что во время визита в Ереван 4 мая президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеЕвросоюз