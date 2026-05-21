ЄС посилив депортації: з яких країн біженців висилають найчастіше

За останні чотири роки кількість нових мігрантів, які в’їжджають до ЄС, постійно зменшувалась. Цифри впали з 5,4 мільйона до 4,5 мільйона осіб у 2024 році, а це скорочення на 24%.

Статистика за 2025 рік також показує спад. Статус захисту отримали лише 361 000 осіб, що є найнижчим показником за останні шість років.

Натомість кількість наказів про репатріацію зростає. Минулого року влада видала майже півмільйона таких рішень. Хоча фактично повертається лише третина, кількість висилок у 155 000 осіб стала рекордною з початку десятиліття.

Чому висилають біженців з Європи

Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер під час виступу на Europe in Motion він заявив про фінальний етап великої реформи.

"За допомогою нього ми посилюємо захист наших зовнішніх кордонів, впроваджуючи найсучаснішу у світі систему управління кордонами - систему в'їзду/виїзду", - сказав він.

Блок посилює роботу з іншими країнами. Головна мета - зупинити незаконний перетин кордону та придушити контрабанду людей.

Кого найбільше відправляють до дому

Найчастіше у 2025 році додому відправляли громадян Туреччини. Їхня кількість перевищила 13 000 осіб. Далі у списку йдуть грузини - 10 475 людей, сирійці та албанці.

Найжорсткіше зараз діє Німеччина і за останній рік Берлін здійснив майже 30 000 реальних вислань. Франція депортувала 15 000 осіб, а Швеція - понад 11 000. Іспанія видала 54 000 наказів, Нідерланди - 32 000.

Цікаво, що саме Франція видає найбільше паперів на вигнання. Там виписали 138 000 наказів про репатріацію. Але є нюанс: більшість людей, які отримали такий документ у Франції, зрештою залишилися в країні.

Чому плани не завжди стають реальністю? Органи влади часто не можуть встановити країну походження людини. Інколи заважають проблеми зі здоров’ям або статус неповнолітнього.

Польща як кордон ЄС від біженців

На кордонах стали відмовляти частіше. У 2025 році в’їзд заборонили для 133 000 осіб. Найчастіша причина - відсутність чіткої мети поїздки, а це кожен третій випадок.

Польща стала головним форпостом. Варшава повідомила про найбільшу кількість мігрантів, яких розвернули на кордоні - майже 30 000. Франція посіла друге місце з показником 12 000.

Ще 17% людей не впустили через порушення термінів перебування. У багатьох не було дійсних віз.