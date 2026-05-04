Вже у серпні в Ірландії українців почнуть залишати без житла

Тисячі українських біженців в Ірландії ризикують залишитися без даху над головою вже цієї осені. Уряд країни готує масштабне згортання програми безплатного проживання в готелях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times .

Влада Ірландії вирішила змінити підхід до допомоги. Держава відмовляється від системи надзвичайного розміщення. Тепер біженців стимулюватимуть до самостійного життя, заявив державний міністр з питань імміграції Ірландії Колм Брофі. Уряд хоче ліквідувати "двоярусну систему", де одні отримують житло надовго, а інші - ні.

"Ми прагнемо до ситуації, коли у всіх сферах будуть панувати рівність і справедливість, а це означає, що в питанні доступу до житла ви отримуєте його на тих же умовах, що і ті, хто працює і проживає в Ірландії та також шукає житло", - пояснив Брофі.

Процес стартує вже у серпні. Він не буде миттєвим, а розтягнеться на шість місяців.

Під удар потрапляють приблизно 16 тисяч людей. Це ті, хто зараз мешкає у готелях та інших комерційних об'єктах. Кожна людина отримає лист за 3 місяці до виселення.

Проте є важливий нюанс. Держава обіцяє не кидати всіх без розбору. Захист залишиться для вразливих осіб. Ті, хто має особливі перешкоди для самостійного життя, зможуть розраховувати на підтримку.

Міністр зазначив: "Ми оголосили, що хочемо почати це в серпні, з метою впровадження протягом наступних місяців. Ми хочемо дати людям час на пошук альтернативних варіантів. Ми хочемо, щоб люди знали, що їх чекає у другій половині року, щоб у них було достатньо часу на підготовку".

Чи впораються біженці з ринком оренди

Ситуація на ринку нерухомості Ірландії складна й оренда коштує дорого. Пропозицій мало, але у міністерстві зберігають оптимізм.

Брофі вірить у стійкість українців. Він наводить статистику минулого року. Тоді 50% українців самі знайшли житло після розірвання контрактів з готелями.

"Я припускаю, що хтось поговорить з журналістом і скаже, що не може знайти житло. Але в переважній більшості випадків, як ми бачили на сьогодні, українці дуже, дуже стійкі в плані пошуку житла, бо тут є сильна українська спільнота", - додав політик.

Виплати власникам житла теж під загрозою

Зміни торкнуться не лише готелів. Уряд планує поступово припинити підтримку ірландців, які приймають українців у себе вдома.

Зараз такі домогосподарства отримують 600 євро на місяць. Ця сума буде зменшуватися.

Графік скорочення виплат: