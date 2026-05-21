ЕС усилил депортации: из каких стран беженцев высылают чаще всего

За последние четыре года количество новых мигрантов, въезжающих в ЕС, постоянно уменьшалось. Цифры упали с 5,4 миллиона до 4,5 миллиона человек в 2024 году, а это сокращение на 24%.

Статистика за 2025 год также показывает спад. Статус защиты получили только 361 000 человек, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

Зато количество приказов о репатриации растет. В прошлом году власти выдали почти полмиллиона таких решений. Хотя фактически возвращается лишь треть, количество высылок в 155 000 человек стало рекордным с начала десятилетия.

Почему высылают беженцев из Европы

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер во время выступления на Europe in Motion он заявил о финальном этапе большой реформы.

"С помощью него мы усиливаем защиту наших внешних границ, внедряя самую современную в мире систему управления границами - систему въезда/выезда", - сказал он.

Блок усиливает работу с другими странами. Главная цель - остановить нелегальное пересечение границы и пресечь контрабанду людей.

Кого больше всего отправляют домой

Чаще всего в 2025 году домой отправляли граждан Турции. Их количество превысило 13 000 человек. Далее в списке идут грузины - 10 475 человек, сирийцы и албанцы.

Жестче всего сейчас действует Германия и за последний год Берлин совершил почти 30 000 реальных высылок. Франция депортировала 15 000 человек, а Швеция - более 11 000. Испания выдала 54 000 приказов, Нидерланды - 32 000.

Интересно, что именно Франция выдает больше всего бумаг на изгнание. Там выписали 138 000 приказов о репатриации. Но есть нюанс: большинство людей, которые получили такой документ во Франции, в конце концов остались в стране.

Почему планы не всегда становятся реальностью? Органы власти часто не могут установить страну происхождения человека. Иногда мешают проблемы со здоровьем или статус несовершеннолетнего.

Польша как граница ЕС от беженцев

На границах стали отказывать чаще. В 2025 году въезд запретили для 133 000 человек. Самая частая причина - отсутствие четкой цели поездки, а это каждый третий случай.

Польша стала главным форпостом. Варшава сообщила о наибольшем количестве мигрантов, которых развернули на границе - почти 30 000. Франция заняла второе место с показателем 12 000.

Еще 17% людей не впустили из-за нарушения сроков пребывания. У многих не было действительных виз.