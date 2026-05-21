ЕС усилил депортации: из каких стран беженцев высылают чаще всего

Европа кардинально меняет подход к миграции. Количество прибывших искателей убежища стремительно сокращается, однако депортации бьют многолетние рекорды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Euronews.
За последние четыре года количество новых мигрантов, въезжающих в ЕС, постоянно уменьшалось. Цифры упали с 5,4 миллиона до 4,5 миллиона человек в 2024 году, а это сокращение на 24%.
Статистика за 2025 год также показывает спад. Статус защиты получили только 361 000 человек, что является самым низким показателем за последние шесть лет.
Зато количество приказов о репатриации растет. В прошлом году власти выдали почти полмиллиона таких решений. Хотя фактически возвращается лишь треть, количество высылок в 155 000 человек стало рекордным с начала десятилетия.
Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер во время выступления на Europe in Motion он заявил о финальном этапе большой реформы.
"С помощью него мы усиливаем защиту наших внешних границ, внедряя самую современную в мире систему управления границами - систему въезда/выезда", - сказал он.
Блок усиливает работу с другими странами. Главная цель - остановить нелегальное пересечение границы и пресечь контрабанду людей.
Чаще всего в 2025 году домой отправляли граждан Турции. Их количество превысило 13 000 человек. Далее в списке идут грузины - 10 475 человек, сирийцы и албанцы.
Жестче всего сейчас действует Германия и за последний год Берлин совершил почти 30 000 реальных высылок. Франция депортировала 15 000 человек, а Швеция - более 11 000. Испания выдала 54 000 приказов, Нидерланды - 32 000.
Интересно, что именно Франция выдает больше всего бумаг на изгнание. Там выписали 138 000 приказов о репатриации. Но есть нюанс: большинство людей, которые получили такой документ во Франции, в конце концов остались в стране.
Почему планы не всегда становятся реальностью? Органы власти часто не могут установить страну происхождения человека. Иногда мешают проблемы со здоровьем или статус несовершеннолетнего.
На границах стали отказывать чаще. В 2025 году въезд запретили для 133 000 человек. Самая частая причина - отсутствие четкой цели поездки, а это каждый третий случай.
Польша стала главным форпостом. Варшава сообщила о наибольшем количестве мигрантов, которых развернули на границе - почти 30 000. Франция заняла второе место с показателем 12 000.
Еще 17% людей не впустили из-за нарушения сроков пребывания. У многих не было действительных виз.
