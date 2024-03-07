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ЄС посилить систему контролю використання фіндопомоги Україні

Фото: ЄС контролюватиме допомогу Україні на 50 млрд євро (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Інструмент контролю за використанням коштів ЄС для України за чотирирічною програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро матиме три рівні.

Як зазначається у статті, контролюватиме витрати аудиторська служба України. Уряд буде зобов'язаний публікувати дані про фізичні та юридичні особи, які отримують суми понад 100 тисяч євро на реалізацію реформ та інвестицій.

По-друге, буде організована незалежна Аудиторська рада, яка зможе проводити перевірки у будь-який момент реалізації програми та повідомлятиме Єврокомісію про можливе нецільове використання коштів.

По-третє, окремо щоквартально контроль за витратою коштів проводитиме Єврокомісія. Вона надаватиме Європейському парламенту та Раді щорічну оцінку використання коштів, наданих Україні.

Причини контролю

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук Ваврищук вважає, що посилений контроль за виконанням програми обумовлений тим, що це не просто програма підтримки економіки в період війни, а й інструмент, щоб стимулювати наближення України до стандартів ЄС.

"Єврокомісія несе велику політичну відповідальність за повне виконання Україною умов кредитування. Очевидно, є бажання зробити так, щоб ніхто з опонентів програми не міг дорікнути, що вона не досягла цілей. Звідси й бажання та необхідність встановити чіткий контроль за виконанням умов", - заявив він.

Програма ЄС

Нагадаємо, 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility , в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів. Перший транш на 4,5 млрд євро очікується у березні.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це програма підтримки інвестицій, підтримки економіки та руху до членства в ЄС.

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