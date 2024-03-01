Шмигаль назвав суму допомоги ЄС Україні у 2024 році з пакету на 50 млрд євро

Україна отримає у 2024 році 16 млрд євро з пакету допомоги Європейського Союзу на чотири роки на загальну суму 50 млрд євро.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

Він подякував ЄС за остаточне схвалення інструменту Ukraine Facility.

"Це 50 млрд євро на чотири роки. Це підтримка інвестицій, підтримка нашої економіки та нашого руху до членства в ЄС. Цього року очікуємо отримати 16 млрд євро бюджетної допомоги від ЄС", - сказав прем’єр.

Шмигаль також повідомив, що уряд сьогодні схвалить угоду з Єврокомісією "Програма підтримки реформ та відновлення". Угода передбачає збільшення загального бюджету програми до 374 млн євро. За рахунок цих коштів передбачається відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури, підтримка малих фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, модернізація пунктів пропуску, суміжних із кордоном ЄС.

Прем'єр розповів про інші спільні проекти з міжнародними партнерами. "Сьогодні затвердимо й подамо на ратифікацію до Верховної ради угоду зі Словенією щодо підтримки програми гуманітарного розмінування в Україні. Словенія надасть грант на суму більше 50 млн гривень (1,5 млн євро), аби допомогти нам швидше пройти процес такого розмінування", - додав він.

Допомога Україні

Нагадаємо 28 лютого, що Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів. Перший транш на 4,5 млрд євро очікується у березні.

За оцінками Мінфіну, Україні необхідно 3 млрд доларів допомоги щомісяця. Тим часом, за січень-лютий Україна отримала в сумі лише 1,2 млрд доларів, в основному від Японії.

Україна розраховує на фінансову допомогу від США у розмірі 11,8 млрд доларів протягом року. Однак ці кошти зараз заблоковані Конгресом.