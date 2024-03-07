RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС усилит систему контроля использования финпомощи Украине

Фото: ЕС будет контролировать помощь Украине на 50 млрд евро (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.

Как отмечается в статье, контролировать расходы будет аудиторская служба Украины. Правительство будет обязано публиковать данные о физических и юридических лицах, получающих суммы свыше 100 тысяч евро на реализацию реформ и инвестиций.

Во-вторых, будет организован независимый Аудиторский совет, который сможет проводить проверки в любой момент реализации программы и будет сообщать Еврокомиссии о возможном нецелевом использовании средств.

В-третьих, отдельно ежеквартально контроль над расходом средств будет проводить Еврокомиссия. Она будет предоставлять Европейскому парламенту и Совету ежегодную оценку использования средств, предоставленных Украине.

Причины контроля

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук Ваврищук считает, что усиленный контроль над выполнением программы обусловлен тем, что это не просто программа поддержки экономики в период войны, но и инструмент, чтобы стимулировать приближение Украины к стандартам ЕС.

"Еврокомиссия несет большую политическую ответственность за полное выполнение Украиной условий кредитования. Очевидно, есть желание сделать так, чтобы никто из оппонентов программы не мог упрекнуть, что она не достигла целей. Отсюда и желание и необходимость установить четкий контроль за исполнением условий", - заявил он.

Программа ЕС

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это программа поддержки инвестиций, поддержки экономики и движения к членству в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз