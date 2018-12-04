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ЕС попросит Facebook, Twitter и Google отчитываться о российской дезинформации

Новости » Политика    04.12.2018 - 21:00
ЕС попросит Facebook, Twitter и Google отчитываться о российской дезинформации
Иллюстративное фото (flickr.com/photosmartinschulz)

Facebook и другие соцсети должны будут предоставить отчеты с января по май

Европейская комиссия планирует призвать Facebook, Twitter и Google делать ежемесячные отчеты о российских дезинформационных кампаниях в накануне выборов в Европарламент. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Как сообщается, это будет сделано для борьбы с фейковыми новостями. 

Facebook и другие соцсети должны будут предоставить отчеты с января по май. Эти отчеты будут опубликованные, чтобы повысить осведомленность европейских избирателей о том, как иностранные субъекты пытаются повлиять на выборы. 

План действий, который будет представлен в среду, обвинит Россию в использовании систематических масштабных кампаний по дезинформации.

Отметим, во время выступления на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что РФ снова пыталась вмешаться в проведение американских выборов в начале ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США назвали сроки завершения следствия по вмешательству РФ в выборы. По словам сенатора Ричарда Берра, комиссия сената США, которая расследует вмешательство России в выборы, будет работать еще как минимум полгода.

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