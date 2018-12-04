ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄС попросить Facebook, Twitter і Google звітувати про російську дезінформацію

Новини » Політика    04.12.2018 - 21:00
ЄС попросить Facebook, Twitter і Google звітувати про російську дезінформацію
Ілюстративне фото (flickr.com/photosmartinschulz)

Facebook та інші соцмережі повинні будуть надати звіти з січня по травень

Європейська комісія планує закликати Facebook, Twitter і Google робити щомісячні звіти про російську дезінформацію кампаній напередодні виборів у Європарламент. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Як повідомляється, це буде зроблено для боротьби з фейковими новинами.

Facebook та інші соцмережі повинні будуть надати звіти з січня по травень. Ці звіти будуть опубліковані, щоб підвищити обізнаність європейських виборців про те, як іноземні суб'єкти намагаються вплинути на вибори.

План дій, який буде представлений в середу, звинуватить Росію у використанні систематичних масштабних кампаній з дезінформації.

Зазначимо, під час виступу на форумі з безпеки в Каліфорнії, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що РФ знову намагалася втрутитися в американські проведення виборів на початку листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у США назвали терміни завершення слідства по втручанню РФ у вибори. За словами сенатора Річарда Берра, комісія сенату США, яка розслідує втручання Росії у вибори, буде працювати ще як мінімум півроку.

ЄС почав розміщення облігацій для надання 500 млн євро допомоги Україні, - Reuters Австрія підтримуватиме санкції Євросоюзу проти Росії, - Курц
Новини України GoogleЕвросоюзFacebookпропаганда РФTwitter
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся