ЄС попросить Facebook, Twitter і Google звітувати про російську дезінформацію

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Facebook та інші соцмережі повинні будуть надати звіти з січня по травень

Європейська комісія планує закликати Facebook, Twitter і Google робити щомісячні звіти про російську дезінформацію кампаній напередодні виборів у Європарламент. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Як повідомляється, це буде зроблено для боротьби з фейковими новинами.

Facebook та інші соцмережі повинні будуть надати звіти з січня по травень. Ці звіти будуть опубліковані, щоб підвищити обізнаність європейських виборців про те, як іноземні суб'єкти намагаються вплинути на вибори.

План дій, який буде представлений в середу, звинуватить Росію у використанні систематичних масштабних кампаній з дезінформації.

Зазначимо, під час виступу на форумі з безпеки в Каліфорнії, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що РФ знову намагалася втрутитися в американські проведення виборів на початку листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у США назвали терміни завершення слідства по втручанню РФ у вибори. За словами сенатора Річарда Берра, комісія сенату США, яка розслідує втручання Росії у вибори, буде працювати ще як мінімум півроку.