В ЄС попередили про великий ризик терактів в Європі на Різдво: в чому причина
Комісар із внутрішніх справ Європейського Союзу Ільва Йоханссон заявила про значний ризик терористичних атак у європейських країнах у період різдвяних свят.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Єврокомісар пов'язує загрози з впливом ситуації на Близькому Сході, зокрема з триваючими бойовими діями між Ізраїлем та організацією ХАМАС.
"З огляду на війну між Ізраїлем та ХАМАС та поляризацію, яку вона викликає у нашому суспільстві, а також майбутній сезон відпусток, існує величезний ризик терористичних атак у Європейському Союзі", - сказала вона журналістам у Брюсселі.
Нещодавній теракт у Парижі
Таке попередження пролунало на тлі розслідування у Франції смертельного нападу біля Ейфелевої вежі в Парижі, що сталося минулими вихідними. Тоді чоловік, прихильник екстремістського угрупування "Ісламська держава", зарізав німецько-філіппінського туриста та поранив молотком ще двох людей.
"Ми бачили (це) нещодавно у Парижі, але, на жаль, ми бачили це і раніше", - сказала високопосадовець ЄС.
Реакція у ЄС
Йоханссон додала, що Європейська комісія виділить додаткові 30 мільйонів євро (32,5 мільйона доларів) на зміцнення безпеки у вразливих районах.
Коментуючи теракт у Парижі, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловила співчуття Франції. За її словами, цей напад підкреслює, "наскільки гострою і серйозною є загроза, що походить від ісламістського тероризму, нині в ЄС".
Також глава МВС ФРН додала, що війна в Секторі Газа та терор бойовиків ХАМАС "погіршують цю ситуацію".
У Європі стежать за погрозами
Фазер зазначила, що говорила зі своїми колегами з Австрії, Бельгії, Франції, Іспанії та Швеції про ризики.
"Наші органи безпеки дуже тісно співпрацюють. Ми повинні зараз особливо уважно стежити за ісламістськими погрозами та разом із сусідніми країнами вживати заходів проти ісламістської пропаганди", - заявила німецький міністр.
Теракти у світі
Раніше повідомлялося, що у столиці Франції Парижі невідомий напав із ножем на туристів. Внаслідок атаки були жертви.
Також нещодавно стався теракт у Єрусалимі. Внаслідок цього загинули люди, ХАМАС взяв відповідальність на себе.
Нагадаємо також, що у неділю, 3 грудня, в університеті на Філіппінах у місті Мараві під час католицької меси стався вибух. В результаті загинули щонайменше чотири особи і поранені ще 50. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
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