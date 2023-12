Напад на туристів у Парижі: є загиблий та поранені

За повідомленнями французького агентства друку (AFP), нападник був із радикальним поглядом ісламізму.

"Зловмисник, який зарізав людину в Парижі, як повідомляється, кричав "Аллах Акбар"", - повідомили у виданні.

Пізніше міністр внутрішніх справ Франції заявив про арешт нападника.

"Поліція щойно мужньо заарештувала нападника на перехожих у Парижі, в районі набережної Гренель. Одному загиблому та одному пораненому надано допомогу у Паризькій пожежній бригаді. Будь ласка, уникайте цього місця", - написав на своїй сторінці Дарманен.

Внаслідок нападу в Парижі загинув турист із Німеччини, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова МВС Франції.

"Друга людина отримала поранення та перебуває на лікуванні", - додали в поліції.

У мережі з'явилося відео поліцейської операції із затримання нападника.

France's interior minister has reported an attack in Paris with hammer and knife shouting "Allah Akbar". The dead and injured were reportedly German tourists. A police operation is ongoing around the Bir-Hakeim metro station, and authorities have urged people to avoid the area. pic.twitter.com/L3AkLvsxD6