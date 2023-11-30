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Теракт у Єрусалимі: кількість жертв зросла, ХАМАС взяв відповідальність на себе

Четвер 30 листопада 2023 15:28
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Теракт у Єрусалимі: кількість жертв зросла, ХАМАС взяв відповідальність на себе Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Унаслідок стрілянини на автобусній зупинці в Єрусалимі кількість жертв зросла до трьох. При цьому поранення дістали шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Водночас, бойовики ХАМАС взяли на себе відповідальність за ранковий теракт в Єрусалимі.

У своїй заяві терористичне угруповання віддає "належне" двом злочинцям, братам Мураду (38) та Ібрагіму (30) Немер зі східно-єрусалимського району Сур-Бахер, назвавши їх "мучениками джихаду".

Унаслідок нападу загинули троє ізраїльтян: 24-річна Лівія Дікман, 73-річний рабинський суддя з Ашдода Елімелех Вассерман і 60-річна Ханна Іферган. Двоє злочинців вийшли з автомобіля приблизно о 7:40 ранку і відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці.

За словами поліцейських, двоє солдатів і озброєний громадянин, які перебували поблизу, відкрили вогонь у відповідь і вбили двох терористів.

У своїй заяві про відповідальність за теракт ХАМАС зазначає, що напад став відповіддю на війну Ізраїлю проти терористичного угруповання в Секторі Гази та вбивство двох дітей у Дженіні на Західному березі річки Йордан учора.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових і цивільних жителів. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції проти терористів.

Бійці ЦАХАЛА дісталися командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа на території Сектору Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

У ніч проти 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.

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Ізраїль ХАМАС Иерусалим
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