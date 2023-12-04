Відповідальність за ІДІЛ: в університеті на Філіппінах стався теракт із жертвами

Бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за вибух в університеті на Філіппінах. В результаті є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У неділю, в університеті на Філіппінах, у місті Мараві, під час католицької меси стався вибух. В результаті загинули щонайменше чотири особи та поранені ще 50.

Угруповання "Ісламська держава", впливове на півдні країни, повідомило Telegram, що її члени підірвали бомбу.

Міністр оборони Жилберто Теодоро заявив, що правоохоронці продовжать боротися з тероризмом у тому ж темпі, що й раніше. За його словами, у вибуху були "явні ознаки іноземного елемента". Подробиць міністр не дав, щоби не завадити розслідуванню.

На місці події було виявлено фрагменти 16-мм міномету, повідомив на прес-конференції високопосадовець поліції Еммануель Перальта.

Бойовики ІДІЛ у Філіппінах

Бойовики ІДІЛ почали проникати на територію Філіппін у 2015 році. Вони знайшли підтримку серед деяких мусульманських угруповань, які були незадоволені урядом Філіппін.

У 2017 році бойовики ІДІЛ захопили місто Мараві на півдні Філіппін. Вони утримували його протягом п'яти місяців, перш ніж були вибиті урядовими військами.

В останні роки ІДІЛ продовжує здійснювати теракти на Філіппінах. Один із масштабних (до цього теракту) здійснили у 2019 році. Тоді угруповання взяло на себе відповідальність за вибух у католицькій церкві в місті Холо, внаслідок якого загинули 27 людей.

Теракти у світі

Раніше ми повідомляли, що в Парижі невідомий напав із ножем на туристів. Є жертви.

Також днями стався теракт у Єрусалимі. Внаслідок цього загинули люди, ХАМАС взяв відповідальність на себе.