В ЕС предупредили о большом риске терактов в Европе на Рождество: в чем причина

Комиссар по внутренним делам Европейского Союза Ильва Йоханссон заявила о значительном риске террористических атак в европейских странах в период рождественских праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Еврокомиссар связывает угрозы с влиянием ситуации на Ближнем Востоке, в частности с продолжающимися боевыми действиями между Израилем и организацией ХАМАС.

"Учитывая войну между Израилем и ХАМАС и поляризацию, которую она вызывает в нашем обществе, а также предстоящий сезон отпусков, существует огромный риск террористических атак в Европейском Союзе", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Недавний теракт в Париже

Такое предупреждение прозвучало на фоне расследования во Франции смертельного нападения возле Эйфелевой башни в Париже, что произошло на минувших выходных. Тогда мужчина, сторонник экстремистской группировки "Исламское государство", зарезал немецко-филиппинского туриста и ранил молотком еще двух человек.

"Мы видели (это) недавно в Париже, но, к сожалению, мы видели это и раньше", - сказала высокопоставленный чиновник ЕС.

Реакция в ЕС

Йоханссон добавила, что Европейская комиссия выделит дополнительные 30 миллионов евро (32,5 миллиона долларов) на укрепление безопасности в уязвимых районах.

Комментируя теракт в Париже, министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер выразила соболезнования Франции. По ее словам, это нападение подчеркивает, "насколько остра и серьезна угроза, исходящая от исламистского терроризма, в настоящее время в ЕС".

Также глава МВД ФРГ добавила, что война в Секторе Газа и террор боевиков ХАМАС "усугубляют эту ситуацию".

В Европе следят за угрозами

Фазер отметила, что говорила со своими коллегами из Австрии, Бельгии, Франции, Испании и Швеции о рисках.

"Наши органы безопасности очень тесно сотрудничают. Мы должны сейчас особенно внимательно следить за исламистскими угрозами и вместе с соседними странами принимать меры против исламистской пропаганды", - заявила немецкий министр.

Теракты в мире

Ранее сообщалось, что в столице Франции Париже неизвестный напал с ножом на туристов. В результате атаки были жертвы.

Также недавно случился теракт в Иерусалиме. В результате погибли люди, ХАМАС взял ответственность на себя.